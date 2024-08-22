Эрика Андреева — о матче с Коллинз: «Стараюсь не думать о рейтинге своего соперника»

Российская теннисистка Эрика Андреева рассказала о своих впечатлениях от матча против 11-й ракетки мира Дэниэлл Коллинз во втором круге турнира в Монтеррее (Мексика).

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу 20-летней россиянки.

«Каждый раз, когда я играю с соперником такого [уровня], то стараюсь не думать о [его рейтинге], потому что это оказывает на меня большее давление. В этот раз я сказала себе: «Так, я просто бью по желтому мячу, и мне все равно, против кого играть». Она [Коллинз] продемонстрировала потрясающий теннис. Я заставила себя быть более агрессивной и сильнее наносить удары, чтобы ей было менее комфортно», — приводит пресс-служба WTA слова Андреевой.

В третьем круге Андреева сыграет с Лулу Сун из Новой Зеландии. Матч состоится в пятницу, 23 августа.