Эрика Андреева проиграла на старте турнира в Бирмингеме и потерпела седьмое поражение подряд

Российская теннисистка Эрика Андреева уступила польке Катержине Каве в первом круге турнира WTA 125 в Бирмингеме.

Матч продолжался 1 час 31 минуту и завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу представительницы Польши.

Для 20-летней россиянки это поражение стало седьмым подряд. Ранее она вылетела в первом круге «Ролан Гаррос», проиграв с «баранкой» британке Сонай Картал (0:6, 2:6). Ее сестра Мирра Андреева продолжает выступление на Открытом чемпионате Франции, выйдя в четвертьфинал турнира.