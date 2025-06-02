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2 июня 2025, 16:28

Эрика Андреева проиграла на старте турнира в Бирмингеме и потерпела седьмое поражение подряд

Алина Савинова

Российская теннисистка Эрика Андреева уступила польке Катержине Каве в первом круге турнира WTA 125 в Бирмингеме.

Матч продолжался 1 час 31 минуту и завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу представительницы Польши.

Для 20-летней россиянки это поражение стало седьмым подряд. Ранее она вылетела в первом круге «Ролан Гаррос», проиграв с «баранкой» британке Сонай Картал (0:6, 2:6). Ее сестра Мирра Андреева продолжает выступление на Открытом чемпионате Франции, выйдя в четвертьфинал турнира.

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Теннис
Эрика Андреева
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