Эрика Андреева не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в Палермо

Россиянка Эрика Андреева проиграла американке Энн Ли во втором круге турнира в Палермо (Италия) — 3:6, 6:4, 4:6.

Матч длился 2 часа 15 минут. Андреева за игру сделала 4 эйса, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. У Ли — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 из 7 реализованных брейк-пойнта.

Американка вышла в четвертьфинал грунтового турнира и сыграет с румынкой Ириной Бегу.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 35 Palermo Ladies Open

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Энн Ли (США) — Эрика Андреева (Россия) — 6:3, 4:6, 6:4