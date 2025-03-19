Теннис
19 марта, 22:47

Эрика Андреева проиграла Аванесян в первом круге «тысячника» в Майами

Руслан Минаев
Элина Аванесян.
Фото Reuters

Россиянка Эрика Андреева проиграла армянке Элине Аванесян в первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами — 1:6, 7:6 (7:4), 4:6.

Матч длился 2 часа 20 минут. Андреева за игру допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. У Аванесян — 1 эйс и 9 из 17 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге 36-я ракетка мира сыграет с американкой Мэдисон Киз.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Аванесян (Армения) — Эрика Андреева (Россия, WC) — 6:1, 6:7 (4:7), 6:4

Маккартни Кесслер (США) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:4, 2:6, 6:4

Каролин Гарсия (Франция) — Анна Бондар (Венгрия, Q) — 6:0, 7:6 (7:5)

Каролин Гарсия
Элина Аванесян
Эрика Андреева
  • hant64

    Да это я в качестве шутки написал, разве не понятно?

    20.03.2025

  • hant64

    Голову, её состояние, ей улучшать нужно. Без этого так и будет в районе сотни болтаться, при том, что уровень её игры позволяет ей быть гораздо выше в рейтинге и не играть квалы.

    20.03.2025

  • hant64

    Торговала. Но в Париже нет Черёмушкинского рынка, она там на Беллевильский перебралась (по непроверенной инсайдерской информации:grin:).

    20.03.2025

  • Sobakin94

    Не справилась Эрика с такой разносторонней теннисисткой, которая не только в теннис играет, но и персиками торгует на Черемушкинском рынке.

    20.03.2025

  • Из Алматы

    А ей, что-то, кроме подач, НЕ нужно улучшать?..

    20.03.2025

  • AlexM

    Безусловно, жаль, Эрике нужно улучшать первую подачу безусловно.

    20.03.2025

  • AlexM

    Нет, Эрику Андрееву тренирует Елени Кордолаими.

    20.03.2025

  • zoolord

    А ее тоже Мартинес тренерует?

    20.03.2025

  • Forz

    Там проблема не в обучении) Эрика играть умеет, другое дело что уметь играть это далеко не все, что требуется для успеха. Ну а тот матч это уже прошлое, Мирра там играла вполноги. Сейчас она у Эрики выиграет с двумя баранками, если захочет

    20.03.2025

  • Vladislove Dobry

    Чем теперь Младшая ответит ?

    20.03.2025

  • Julik P

    Халява...вилдкарт как пришел, так и ушел

    20.03.2025

  • hant64

    Эх, хоть бы младшая чуток подучила играть старшую... Хотя, наверное, многие помнят, как завершился их единственный официальный матч.

    19.03.2025

  • sirah

    Обидно.

    19.03.2025

