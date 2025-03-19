Эрика Андреева проиграла Аванесян в первом круге «тысячника» в Майами

Россиянка Эрика Андреева проиграла армянке Элине Аванесян в первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами — 1:6, 7:6 (7:4), 4:6.

Матч длился 2 часа 20 минут. Андреева за игру допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. У Аванесян — 1 эйс и 9 из 17 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге 36-я ракетка мира сыграет с американкой Мэдисон Киз.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Аванесян (Армения) — Эрика Андреева (Россия, WC) — 6:1, 6:7 (4:7), 6:4

Маккартни Кесслер (США) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:4, 2:6, 6:4

Каролин Гарсия (Франция) — Анна Бондар (Венгрия, Q) — 6:0, 7:6 (7:5)