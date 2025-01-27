Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 16:32

Эрика Андреева проиграла в первом круге турнира в Сингапуре

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянка Эрика Андреева уступила чешке Доминике Салковой в первом круге турнира в Сингапуре — 6:7 (5:7), 2:6.

Матч длился 1 час 43 минуты. 75-я ракетка мира Андреева сделала за игру 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов. У 163-й ракетки мира Салковой — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 3 из 6 реализованных брейк-пойнта.

Чешка во втором круге сыграет с колумбийкой Камилой Осорио.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA Singapore Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Доминика Салкова (Чехия, Q) — Эрика Андреева (Россия) — 7:6 (7:5), 6:2

Читайте также
Актер и медиаменеджер Игорь Янковский умер в возрасте 73 лет
Конфликт с Колумбией и разочарование темпами депортации. Что пишут СМИ о Трампе
Мишустин утвердил индексацию социальных выплат и пособий на 9,5% с февраля
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру команды в атаке
Счетчик Овечкина: 20 шайб до нового рекорда по голам в НХЛ
Почему Черчесов так резко уходит из сборной Казахстана прямо перед отбором на ЧМ-2026
Популярное видео
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Калинская рассказала, давят ли на нее отношения с Янником Синнером

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости