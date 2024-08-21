Эрика Андреева обыграла Коллинз и вышла в третий круг турнира в Монтеррее
Российская теннисистка Эрика Андреева победила американку Дэниэлл Коллинз во втором круге турнира в Монтеррее (Мексика) — 1:6, 6:3, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 52 минуты.
Россиянка сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Коллинз 10 подач навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
В третьем круге Андреева сыграет с победительницей пары Лулу Сун (Новая Зеландия) — Мария Карле (Аргентина).
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Эрика Андреева (Россия) — Дэниэлл Коллинз (США, 1) — 1:6, 6:3, 6:3
Новости