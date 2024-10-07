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Сегодня, 14:01

Эрика Андреева победила украинку Ястремскую в первом круге турнира в Ухане

Эрика Андреева может сыграть с сестрой Миррой во втором круге турнира в Ухане
Руслан Минаев
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Эрика Андреева.
Фото Global Look Press

Россиянка Эрика Андреева победила украинку Даяну Ястремскую в первом круге турнира в Ухане — 7:5, 6:4.

Матч длился 1 час 41 минуту. В первой партии Андреева уступала со счетом 2:5 и сумела отыграть два сетбола при счете 4:5. Россиянка реализовала за игру 5 брейк-пойнтов из 8, украинка — 3 из 7.

Андреева вышла во второй круг и встретится с победительницей матча своей сестры Мирры Андреевой (Россия, 16) и Ван Сиюй (Китай, WC).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эрика Андреева (Россия, LL) — Даяна Ястремская (Украина) — 7:5, 6:4

Теннис
Даяна Ястремская
Эрика Андреева
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