Эрика Андреева не смогла выйти в основную сетку турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Эрика Андреева уступила белоруске Александре Саснович в финале квалификации турнира в Штутгарте.

Встреча длилась 1 час 22 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу представительницы Белоруссии.

За игру Андреева 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Саснович 2 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Матчи основной сетки турнира в Штутгарте пройдут с 14 по 21 апреля.