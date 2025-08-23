Ли сыграет с Кирстей в финале турнира в Кливленде

Американская теннисистка Энн Ли победила китаянку Ван Синьюй в полуфинале турнира в Кливленде — 6:3, 5:7, 6:4. Матч длился 2 часа 25 минут. В финале Ли сыграет против румынки Сораны Кирстя, которая победила россиянку Анастасию Захарову. Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал Энн Ли (США) — Ван Синьюй (Китай) — 6:3, 5:7, 6:4