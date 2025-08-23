Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

23 августа 2025, 04:45

Ли сыграет с Кирстей в финале турнира в Кливленде

Евгений Козинов
Корреспондент

Американская теннисистка Энн Ли победила китаянку Ван Синьюй в полуфинале турнира в Кливленде — 6:3, 5:7, 6:4.

Матч длился 2 часа 25 минут.

В финале Ли сыграет против румынки Сораны Кирстя, которая победила россиянку Анастасию Захарову.

Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал

Энн Ли (США) — Ван Синьюй (Китай) — 6:3, 5:7, 6:4

Источник: Сетка турнира в Кливленде
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Какая страна — участница чемпионата мира нам ближе, за кого болеть? Разбираемся на цифрах
Би-би-си сообщила о сожжении автобуса во время беспорядков в Белфасте
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый вертолет. Что известно
Силы ПВО сбили три БПЛА на подлете к Москве
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шнайдер вышла в финал турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Панова вышла в финал турнира в Монтеррее в парном разряде
Новости
RSS RSS
Все новости