Тимофеева проиграла Ли во втором круге турнира в Рабате

Россиянка Мария Тимофеева проиграла американке Энн Ли в первом круге турнира в марокканском Рабате.

Тимофеева уступила со счетом 6:7 (6:8), 2:6. Матч продолжался 1 час 31 минуту.

Во втором круге Ли сыграет с победительницей пары Хэйли Баптист (США) — Камилла Розателло (Италия).

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 275 094 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Энн Ли (США, 4) — Мария Тимофеева (Россия, LL) — 7:6 (8:6), 6:2