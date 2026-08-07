Панова в паре с Кемпен проиграли в первом круге турнира в Торонто
Россиянка Александра Панова в паре с бельгийкой Магали Кемпен проиграли американке Энн Ли и датчанке Кларе Таусон в матче первого круга турнира в Торонто — 2:6, 5:7.
Матч длился 1 час 29 минут.
Следующие соперницы Ли и Таусон определятся в матче Ингрид Нил/Джулиана Олмос — Анна Данилина/Александра Крунич.
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 7 433 076 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Энн Ли/Клара Таусон (США/Дания) — Магали Кемпен/Александра Панова (Бельгия/Россия) — 6:2, 7:5
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