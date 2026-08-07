Панова в паре с Кемпен проиграли в первом круге турнира в Торонто

Россиянка Александра Панова в паре с бельгийкой Магали Кемпен проиграли американке Энн Ли и датчанке Кларе Таусон в матче первого круга турнира в Торонто — 2:6, 5:7.

Матч длился 1 час 29 минут.

Следующие соперницы Ли и Таусон определятся в матче Ингрид Нил/Джулиана Олмос — Анна Данилина/Александра Крунич.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 7 433 076 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Энн Ли/Клара Таусон (США/Дания) — Магали Кемпен/Александра Панова (Бельгия/Россия) — 6:2, 7:5