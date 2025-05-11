Теннис
11 мая, 16:31

Вероника Кудерметова с «баранкой» проиграла Радукану на турнире в Риме

Теннисистка Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова.
Фото Reuters

Вероника Кудерметова в матче третьего круга на турнире WTA в Риме в трех сетах проиграла Эмме Радукану — 7:5, 0:6, 1:6. После победы в первом сете россиянка взяла только один гейм.

В следующем раунде британка сыграет с американкой Коко Гауфф, которая обыграла Магду Линетт из Польши.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Эмма Радукану (Великобритания) — Вероника Кудерметова (Россия) — 5:7, 6:0, 6:1

Коко Гауфф (США, 4) — Магда Линетт (Польша, 32) — 7:5, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/roma/2025/
Вероника Кудерметова
Эмма Радукану
  • Из Алматы

    Она и в прошлой игре вызывала массажистку почти в каждом перерыве внутри сетов. Проблемы в плечевом поясе не дают чётко делать удары. В паре, это, видимо, меньше мешает, так как не всю дорогу играет, а лишь половину времени (вторую - напарница); напряжение мышц меньше.

    11.05.2025

  • pupkin-221

    вызывала помощь во втором сете

    11.05.2025

  • hant64

    А может, реально получила? Я не смотрел, только на пару минут включал в первом сете.

    11.05.2025

  • pupkin-221

    типа она получила травму во втором сете

    11.05.2025

  • hant64

    В следующем раунде британка сыграет с американкой Коко Гауфф, который обыграла Магду Линетт из Польши.-------------------- который обыграла.... Вы уж там определитесь, мужик или баба Коко Гауфф:grin: А Кудерметова удивила не тем, что проиграла, а тем, что взяла первый сет. Как? При том, что в следующих двух выиграла только один гейм.

    11.05.2025

  • pupkin-221

    Веронике пора на покой, рожать детейи растить их. Или бросать мужа-альфонса Серегу, который в теннисе полный ноль, но заменяет тренера, физио, массажиста и психолого !

    11.05.2025

  • Atoms

    Смотрел до 2-го гейма 3-го сета, дальше на мучения Вероники просто смотреть уже сил не было. Из почти каждых 10 ударов во 2-м сете 9 невынужденных, о чем тут говорить))) Антитеннис какой то))) :hushed:

    11.05.2025

