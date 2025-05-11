Вероника Кудерметова с «баранкой» проиграла Радукану на турнире в Риме

Вероника Кудерметова в матче третьего круга на турнире WTA в Риме в трех сетах проиграла Эмме Радукану — 7:5, 0:6, 1:6. После победы в первом сете россиянка взяла только один гейм.

В следующем раунде британка сыграет с американкой Коко Гауфф, которая обыграла Магду Линетт из Польши.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Эмма Радукану (Великобритания) — Вероника Кудерметова (Россия) — 5:7, 6:0, 6:1

Коко Гауфф (США, 4) — Магда Линетт (Польша, 32) — 7:5, 6:3