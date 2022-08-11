Радукану о критике: «Люди всегда найдут, за что на тебя напасть»

Британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, как изменилась ее жизнь после победы на турнире US Open в прошлом году.

«Ничего не изменилось, я по-прежнему делаю то же, что и раньше. Мои родители помогают принимать мне правильные решения, потому что, в конце концов, я все еще девушка, которой всего 19 лет. Этот сезон сложный, я сталкиваюсь со многими проблемами, но я также многому учусь», — приводит Tennis World USA слова Радукану.

Также десятая ракетка мира рассказала, как относится к критике в свой адрес.

«Я знаю, что меня будут критиковать. Даже если делаешь что-то правильно. Люди всегда найдут, за что на тебя напасть, поэтому я стараюсь не тратить слишком много времени на социальные сети. Я предпочитаю думать обо всех людях, которые действительно поддерживают игроков», — добавила Радукану.

На турнире в Торонто британская теннисистка проиграла в первом круге соревнований итальянке Камиле Джорджи (6:7 (0:7), 2:6).

19-летняя Радукану выиграла Открытый чемпионат США 2021. Она единственная в мире тенниса, которая смогла выйти в финал и выиграть турнир «Большого шлема» в одиночном разряде, начав его с квалификации. Также на счету британской спорсменки одна победа в турнире WTA.