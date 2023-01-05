Радукану травмировала лодыжку на турнире в Окленде: «Было невероятно скользко»

Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала снятие с матча против Виктории Кузьмовой в Окленде (6:0, 5:7, отказ).

Чемпионка US Open-2021 не смогла продолжить игру из-за травмы лодыжки. Она покинула корт в слезах.

«Честно говоря, корты были невероятно скользкими, прям очень скользкими. Если честно, неудивительно, что это с кем-то случилось», — приводит слова Радукану журналист Мэтт Браун.

20-летняя теннисистка на данный момент занимает 78-е место в рейтинге WTA.