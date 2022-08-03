Радукану одержала первую победу под руководством Турсунова

Десятая ракетка мира Эмма Радукану обыграла американку Луизу Чирико за 1 час и 27 минут в первом круге турнира в Вашингтоне со счетом 6:4, 6:2.

Это первая победа британской теннисистки под руководством заслуженного тренера России Дмитрия Турсунова.

В следующем круге 19-летняя Радукану сыграет с представительницей Колумбии Камилой Осорио.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эмма Радукану (Великобритания, 2) — Луиза Чирико (США) — 6:4, 6:2