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Сегодня, 08:35

Радукану одержала первую победу под руководством Турсунова

Алексей Еремин
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Десятая ракетка мира Эмма Радукану обыграла американку Луизу Чирико за 1 час и 27 минут в первом круге турнира в Вашингтоне со счетом 6:4, 6:2.

Это первая победа британской теннисистки под руководством заслуженного тренера России Дмитрия Турсунова.

В следующем круге 19-летняя Радукану сыграет с представительницей Колумбии Камилой Осорио.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эмма Радукану (Великобритания, 2) — Луиза Чирико (США) — 6:4, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/washington/2022/
Теннис
Дмитрий Турсунов
Эмма Радукану
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