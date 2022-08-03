Радукану одержала первую победу под руководством Турсунова
Десятая ракетка мира Эмма Радукану обыграла американку Луизу Чирико за 1 час и 27 минут в первом круге турнира в Вашингтоне со счетом 6:4, 6:2.
Это первая победа британской теннисистки под руководством заслуженного тренера России Дмитрия Турсунова.
В следующем круге 19-летняя Радукану сыграет с представительницей Колумбии Камилой Осорио.
Вашингтон (США)
Турнир WTA Citi Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Эмма Радукану (Великобритания, 2) — Луиза Чирико (США) — 6:4, 6:2
Новости