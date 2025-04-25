Украинка Костюк стала соперницей Кудерметовой в третьем круге «тысячника» в Мадриде
Украинская теннисистка Марта Костюк победила британку Эмму Радукану во втором круге турнира в Мадриде.
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:2 в пользу украинки.
В третьем раунде «тысячника» Костюк сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой, которая ранее выбила с турнира испанку Кристину Букшу (4:6, 7:6 (7:1), 7:5).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Марта Костюк (Украина, 24) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:4, 2:6, 6:2
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