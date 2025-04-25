Украинка Костюк стала соперницей Кудерметовой в третьем круге «тысячника» в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк победила британку Эмму Радукану во втором круге турнира в Мадриде.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:2 в пользу украинки.

В третьем раунде «тысячника» Костюк сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой, которая ранее выбила с турнира испанку Кристину Букшу (4:6, 7:6 (7:1), 7:5).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Марта Костюк (Украина, 24) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:4, 2:6, 6:2