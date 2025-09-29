Пегула с «баранкой» обыграла Радукану в третьем круге турнира в Пекине

Седьмая ракетка мира Джессика Пегула обыграла британку Эмму Радукану в третьем круге турнира в Пекине — 3:6, 7:6 (11:9), 6:0.

Матч продлился 2 часа 23 минуты.

На счету Пегулы 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Радукану сделала 5 эйсов, допустила 4 двойные и реализовала 3 брейк-пойнта из 7.

В следующем круге 31-летняя американка сыграет с украинской Мартой Костюк.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Джессика Пегула (США, 5) — Эмма Радукану (Великобритания, 30) — 3:6, 7:6 (11:9), 6:0