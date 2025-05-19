Касаткина уступила Радукану в матче первого круга на турнире в Страсбурге

Австралийская теннисистка Дарья Касаткина уступила британке Эмме Радукану в первом круге турнира в Страсбурге — 1:6, 3:6.

Игра продолжалась 1 час 20 минут.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету ее соперницы также ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге 22-летняя британка сыграет с американкой Даниэль Коллинс.