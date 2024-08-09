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Сегодня, 22:36

Наварро обыграла Костюк и вышла в 1/4 финала турнира в Торонто

Руслан Минаев
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Американка Эмма Наварро обыграла украинку Марту Костюк в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Торонто — 7:5, 7:5.

Матч длился 1 час 47 минут. 15-я ракетка мира вышла в четвертьфинал турнира в Канаде.

За выход в полуфинал Наварро встретится с соотечественницей Тэйлор Таунсенд.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Эмма Наварро (США, 8) — Марта Костюк (Украина, 11) — 7:5, 7:5

Теннис
Марта Костюк
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