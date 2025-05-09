Рахимова крупно проиграла Наварро на турнире в Риме
Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в третий круг «тысячника» в Риме.
В матче второго раунда спортсменка уступила американке Эмме Наварро со счетом 1:6, 3:6. Встреча длилась 1 час 27 минут.
Рахимова 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1 заработанного. На счету ее соперницы 3 эйса, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Наварро в третьем круге турнира в Риме сыграет против датчанки Клары Таусон.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 доллара
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Эмма Наварро (США, 10) — Камилла Рахимова (Россия, LL) — 6:1, 6:3
