Рахимова крупно проиграла Наварро на турнире в Риме

Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в третий круг «тысячника» в Риме.

В матче второго раунда спортсменка уступила американке Эмме Наварро со счетом 1:6, 3:6. Встреча длилась 1 час 27 минут.

Рахимова 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1 заработанного. На счету ее соперницы 3 эйса, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Наварро в третьем круге турнира в Риме сыграет против датчанки Клары Таусон.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Эмма Наварро (США, 10) — Камилла Рахимова (Россия, LL) — 6:1, 6:3