Калинская обыграла Наварро во втором круге турнира в Дохе

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла американку Эмму Наварро во втором круге турнира в Дохе — 7:5, 2:6, 6:2.

Встреча продлилась 2 часа 7 минут.

Калинская 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Наварри 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В следующем круге 27-летняя Калинская встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2026

Призовой фонд 4 088 211 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия) — Эмма Наварро (США, 12) — 7:5, 2:6, 6:2