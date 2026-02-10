Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

10 февраля, 22:20

Калинская обыграла Наварро во втором круге турнира в Дохе

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла американку Эмму Наварро во втором круге турнира в Дохе — 7:5, 2:6, 6:2.

Встреча продлилась 2 часа 7 минут.

Калинская 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Наварри 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В следующем круге 27-летняя Калинская встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2026

Призовой фонд 4 088 211 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия) — Эмма Наварро (США, 12) — 7:5, 2:6, 6:2

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Анна Калинская
Читайте также
Махачкалинцы опять не пропустят, а команда Березуцкого вернется в Первую лигу. На что ставить в ответном переходном матче «Динамо» Мх &#8212; «Урал»
Двое детей, скромная свадьба и трагическая гибель: история любви Жиля и Джоан Вильнев
Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по биологии
Нутрициолог рассказала об опасности мясных нарезок
«Калашников» представил «Куб-10МЭ» с дальностью полета свыше 100 км
Туктамышева выложила фото из США вместе с Гуменником
Популярное видео
Михаил Дегтярев — о шансах на возвращение на мировую арену
Михаил Дегтярев — о шансах на возвращение на мировую арену
Боб Хартли уходит после победы
Боб Хартли уходит после победы
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» на грани поражения
«Ак Барс» на грани поражения
Михеев может вернуться, Моторыгин уйдет из «Динамо»
Михеев может вернуться, Моторыгин уйдет из «Динамо»
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рыбакина вышла в третий круг турнира в Дохе

Калинская — о победе над Наварро: «Очень рада. Кажется, за последние 4-5 лет ни разу не выигрывала в Дохе»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости