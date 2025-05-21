Блинкова проиграла Наварро во втором круге турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла американке Эмме Наварро во втором круге турнира WTA 500 в Страсбурге.

Матч завершился со счетом 4:6, 1:6. Девушки провели на корте 1 час 34 минуты.

65-я ракетка мира Блинкова ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету 9-й ракетки мира Наварро 1 эйс, 7 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В 1/4 финала турнира Наварро сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Эмма Наварро (США, 2) — Анна Блинкова (Россия, Q) — 6:4, 6:1