Определилась первая соперница Андреевой на турнире в Риме
Представительница Колумбии Эмилиана Аранго обыграла Викторию Томову из Болгарии в первом круге турнира в Риме.
Встреча длилась 3 часа 14 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 в пользу колумбийской теннисистки.
Во втором круге «тысячника» Аранго встретится с россиянкой Миррой Андреевой, которая получила 7-й номер посева на турнире.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) — Виктория Томова (Болгария) — 7:6 (8:6), 5:7, 6:4
