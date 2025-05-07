Теннис
7 мая, 22:56

Определилась первая соперница Андреевой на турнире в Риме

Алина Савинова

Представительница Колумбии Эмилиана Аранго обыграла Викторию Томову из Болгарии в первом круге турнира в Риме.

Встреча длилась 3 часа 14 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 в пользу колумбийской теннисистки.

Во втором круге «тысячника» Аранго встретится с россиянкой Миррой Андреевой, которая получила 7-й номер посева на турнире.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) — Виктория Томова (Болгария) — 7:6 (8:6), 5:7, 6:4

Теннис
Мирра Андреева
  • Из Алматы

    Кстати, в первой игре МиДи встречаются с Носковой/Таусон. Вполне возможно, что и после Аранго Мирра будет играть в 1/16 финала как раз с Носковой, а в 1/8 - с Таусон. Своеобразная проверка на устойчивость и уверенность в своих силах против определённых соперниц.

    08.05.2025

  • Из Алматы

    Для вхождения в турнир - то, что нужно; и начать играть по-серьёзному, и в то же время допускается "в бою" отработать ненадёжные элементы и связки с возможой потерей очков.

    08.05.2025

