Определилась первая соперница Андреевой на турнире в Риме

Представительница Колумбии Эмилиана Аранго обыграла Викторию Томову из Болгарии в первом круге турнира в Риме.

Встреча длилась 3 часа 14 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 в пользу колумбийской теннисистки.

Во втором круге «тысячника» Аранго встретится с россиянкой Миррой Андреевой, которая получила 7-й номер посева на турнире.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) — Виктория Томова (Болгария) — 7:6 (8:6), 5:7, 6:4