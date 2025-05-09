Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

9 мая, 17:38

Мирра Андреева вышла в третий круг «тысячника» в Риме

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева победила колумбийку Эмилиану Аранго во втором круге турнира в Риме — 6:2, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 30 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету ее соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В третьем круге «тысячника» в Риме 18-летняя Андреева встретится с чешкой Линдой Носковой.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 7) — Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) — 6:2, 6:4

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Мирра Андреева
Читайте также
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
В США опубликуют документы по делу Эпштейна. Что пишут СМИ
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Депутаты партии Зеленского призвали начать создание коалиционного правительства
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Алексей Зуев

    Может уже пора научиться не терять свои подачи?Без этого не стать великой теннисисткой,не будет больших побед.

    10.05.2025

  • AlexM

    Молодец, Мирра. Трудовая, но важная победа на старте турнира.

    10.05.2025

  • Forz

    Да что вы так остро на мат реагируете) мат был, есть и будет неотъемлемой частью языка. А то, что Мирра ругается русским матом - так это нормально совершенно, и пофиг что ей всего 18. Насчет звука согласен, смотрю без звука только тогда, не могу его включить по разным причинам. Но чтобы избежать кривых комментаторов на трасляциях в ВК купил себе подписку на wtatv и слушаю англоязычных комментаторов, благо знание языка позволяет. У них тоже интересно бывает)

    09.05.2025

  • Forz

    Да хз, кепке такие условия не мешают, скорее наоборот. Она в Канкуне-23 всех разнесла в салат при тех ужасных условиях, которые тогда были. Но здесь её техника играет ей в плюс, как и медленный римский грунт. Проблема на мой взгляд не в ветре совсем - она плохо к мячу подходила, и вместо того чтобы играть по восходящему, не дотягивалась до оптимальной точки удала, и с простого форхенда посылала мяч в сетку. Это точно не проблема ветра)

    09.05.2025

  • Иван Л.

    А я не могу без звука смотреть :rolling_eyes: Мне нужен этот стук мячей по корту, эмоции зрителей и игроков, объявления судьи типа "авантаж Андреева") Пробовал выключать - не то :thinking: Вот комментаторов очень часто хочется отключить, а интершум оставить. Нормальные или хотя бы терпимые комментаторы - редкость... если не сказать нонсенс( :zany_face:)

    09.05.2025

  • hant64

    Рустам, привет. Из 44 твоих комментов с 10 видел. Пиши почаще, ты же можешь нетривиальные вещи генерировать.

    09.05.2025

  • hant64

    Да я тоже большинство матчей без звука смотрю, в наушниках - включаю музыку Моно Инк., которая мне никогда не надоедает. Но бывает, и со звуком смотрю, но реже, чем без.

    09.05.2025

  • Анжиецц

    После того, как за 5 минут Мирра выиграла два первых гейма с общим счётом 8-1, она, видимо, решила, что и дальше всё будет легко и просто. Но Эмильяна - девочка цепкая и быстрая, так что пришлось повозиться. Мирра включала "режим Мирры" лишь эпизодически, так что получилась полуторачасовая разминка перед более серьёзными соперницами. Хотелось бы видеть "режим Мирры" почаще.

    09.05.2025

  • ValeraK

    Черчесов доволен. Мирре уже можно!)

    09.05.2025

  • Из Алматы

    А у меня звук отключён. Не хочу портить впечатление. :) Очень уж подобные вещи напоминают худшие проявления игры Рублёва и Медведева...

    09.05.2025

  • AlexBabel

    Так держать...:thumbsup:

    09.05.2025

  • hant64

    Я услышал "задрало вот это всё говно", после того, как ободом ракетки попала. Дословно.

    09.05.2025

  • Иван Л.

    Посмотрел последние три гейма - ну как успел. Выводов каких-то тут не сделаешь - победила и хорошо. Просто маленькая ремарка, что понравилось, что нет по виденному. Понравилось, что хорошо перводила и старалась играть длинне, выходила к сетке, хоть и не прям как оправданно. Не понравилось: три розыгрыша позволила сопернице переиграть себя, имено переиграть, не сама ошиблась, не соперница перебила..... точне, всё-таки, ошиблась - в принятии решений, что для Мирры странновато... скажем так. За такое короткое время для Мирры три раза это много. Совсем не понравилось: крик матом. Очень надеясь, что ослышался и там было что-то другое.

    09.05.2025

  • Из Алматы

    Мне кажется, Мирра тут помаялась из-за ветра. Не давал ей играть чётко под заднюю линию. С воскресенья погода в Риме испортится (вплоть до дождей), и, к сожалению, это не на руку прежде всего именно сильным игрокам, способным держать преимущество на нюансах, требующих хороших условий игры.

    09.05.2025

  • Из Алматы

    Причём, чтобы не прошёл в любой форме. А их - много. 14 признаков "ур-фашизма" вывел Умберто Эко.

    09.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    Кстати очень интересно было наблюдать за расписанием матчей Миррочки Андреевой и Гауфф в Мадриде. Обе и в одиночке и в паре участвовали, а такое разное начало матчей по времени. Хотя Гауфф и 4 ракетка. Жребий слеп. Наверное.

    09.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    Это его правнук.

    09.05.2025

  • vernon s

    Хорошо, что выиграла, но теннис районного масштаба.

    09.05.2025

  • Forz

    Не было большого желания включаться на полную, хотела победить на одной ноге. Но как правильно говорил Рафик, "соперник сильный, нужно показать лучший теннис, иначе можно и проиграть". Вот несмотря на то, что Аранго плетется в хвосте первой сотни, играть она может, и даже победа 2 года назад в квале РГ 6-0 6-2 не должна вводить в заблуждение. Поглядим как будет с Носковой, ту на грунте она в прошлом году в Мадриде побеждала, тут должно быть попроще, но ещё от корта будет зависеть, они тут все разные.

    09.05.2025

  • fonkom

    Спонсор Острова - Лев Кассиль)) Оплачивается каждое упоминание! ps: реально, напоимер, я, без Острова знал только о писателе)

    09.05.2025

  • hant64

    Это кто говорит, что Льва Кассиля не существует? Только недалёкие люди не знают, кто такой Лев Кассиль)). И всё благодаря тебе.

    09.05.2025

  • hant64

    Да, бадминтон в исполнении мужиков несколько непривычен, забавно наблюдать).

    09.05.2025

  • SuperDennis

    Умничка, Миррочка! На классе!

    09.05.2025

  • krinf15

    Конечно же, обрадовали и Миррочка, и Даня! Впрочем, ни это сегодня главное... Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем адекватным болельщикам, коих здесь большинство: всех нас, от души, поздравляю с Днём Великой Победы! И, дай-то Бог, чтобы фашизм никогда и нигде больше не прошёл! :pray::fist::v:?

    09.05.2025

  • Николай Шибаев

    Хорошо смртрелась Андреева,переигрывала Классом,так и дальше побеждать.

    09.05.2025

  • TokTram_

    Забавно, как Даниил несколько розыгрышей с Норри разыграл в стиле Мирры - с высокими розыгрышами мяча. Все выиграл,что характерно. )

    09.05.2025

  • TokTram_

    Средний матч против очень средней соперницы. Но и этого хватило - с горкой. С победой в День Победы!

    09.05.2025

  • hant64

    Молодец, Мирра, с победой! Но играть нужно почище, а то во втором сете очень много невынужденных пошло, и Аранго попыталась зацепиться. Не удалось, Мирра всё же пресекла все эти потуги. Смотрел параллельно с Медведевым, там Даниил тоже очень неплох, редкость по нынешним временам.

    09.05.2025

  • Демеч

    Во время просмотра матча не покидало ощущение,что для Мирры это тренировка перед серьезными играми.Видя напротив соперницу рангом пониже,наша теннисистка играла немного на расслабоне.Отдавала начало сетов и без особого напряга забирала концовки.Ждем дальнейших побед!

    09.05.2025

    • Динара Сафина подтвердила, что завершила сотрудничество со Шнайдер

    Кудерметова победила 17-ю ракетку мира Анисимову во втором круге турнира в Риме

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости