Мирра Андреева вышла в третий круг «тысячника» в Риме
Российская теннисистка Мирра Андреева победила колумбийку Эмилиану Аранго во втором круге турнира в Риме — 6:2, 6:4.
Спортсменки провели на корте 1 час 30 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету ее соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
В третьем круге «тысячника» в Риме 18-летняя Андреева встретится с чешкой Линдой Носковой.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 доллара
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Мирра Андреева (Россия, 7) — Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) — 6:2, 6:4
