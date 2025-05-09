Мирра Андреева вышла в третий круг «тысячника» в Риме

Российская теннисистка Мирра Андреева победила колумбийку Эмилиану Аранго во втором круге турнира в Риме — 6:2, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 30 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету ее соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В третьем круге «тысячника» в Риме 18-летняя Андреева встретится с чешкой Линдой Носковой.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 7) — Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) — 6:2, 6:4