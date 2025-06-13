Шнайдер и Данилина вышли в финал парного турнира в Лондоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Казахстана Анна Данилина победили австралийку Эллен Перес и китаянку Чжан Шуай в полуфинале парного турнира в Лондоне — 6:3, 2:6, 11:9.

Встреча длилась 1 час 12 минут. За игру Шнайдер и Данилина 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 6. На счету их соперниц 2 эйса, 3 «двойные» и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В финале соревнований российско-казахстанский дуэт сыграет против американки Азии Мухаммед и Деми Схурс из Нидерландов.

Ранее Шнайдер завершила выступление в одиночном турнире в Лондоне, уступив в четвертьфинале Мэдисон Киз из США (6:2, 3:6, 4:6).

Лондон (Великобритания)

Турнир WTA The HSBC Championships

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Полуфинал

Анна Данилина/Диана Шнайдер (Казахстан/Россия, 2) — Эллен Перес/Чжан Шуай (Австралия/Китай, 3) — 6:3, 2:6, 11:9