Мертенс вышла в финал турнира в Сингапуре

Бельгийка Элисе Мертенс стала финалисткой турнира в Сингапуре.

32-я ракетка мира в полуфинале победила китаянку Синьюй Ван в двух сетах — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 27 минут.

Мертенс в финале сыграет с американкой Энн Ли, которая на отказе прошла россиянку Анну Калинскую (7:6 (7:2), 1:0).

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA Singapore Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Элисе Мертенс (Бельгия, 2) — Ван Синьюй (Китай, 4) — 6:3, 6:4