Мертенс вышла в финал турнира в Сингапуре
Бельгийка Элисе Мертенс стала финалисткой турнира в Сингапуре.
32-я ракетка мира в полуфинале победила китаянку Синьюй Ван в двух сетах — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 27 минут.
Мертенс в финале сыграет с американкой Энн Ли, которая на отказе прошла россиянку Анну Калинскую (7:6 (7:2), 1:0).
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA Singapore Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Элисе Мертенс (Бельгия, 2) — Ван Синьюй (Китай, 4) — 6:3, 6:4
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