Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 02:43

Соболенко сыграет с Коччаретто во втором круге турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто одержала победу в первом круге турнира в Цинциннати. В трех сетах она переиграла американку Робин Монтгомери — 7:5, 4:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 24 минуты.

Следующей соперницей Коччаретто будет Арина Соболенко из Белоруссии.

Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Робин Монтгомери (США, Q) — 7:5, 4:6, 6:3

Теннис
Арина Соболенко
0
Читайте также
ФИДЕ дисквалифицировала латвийского шахматиста за сексуальные домогательства
Биография Коннора Макдэвида: жизнь и карьера капитана «Эдмонтона»
Алаудинов заявил об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ войск ВСУ
«Зенит» продает россиян, ЦСКА — последних нападающих. Трансферные слухи РПЛ
Появились кадры задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения ГУР
Бабушка убитой под Самарой двухлетней девочки сообщила детали случившегося
Популярное видео
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крюгер победила Векич и вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Новости
RSS RSS
Все новости