Соболенко сыграет с Коччаретто во втором круге турнира в Цинциннати
Итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто одержала победу в первом круге турнира в Цинциннати. В трех сетах она переиграла американку Робин Монтгомери — 7:5, 4:6, 6:3.
Матч продолжался 2 часа 24 минуты.
Следующей соперницей Коччаретто будет Арина Соболенко из Белоруссии.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Робин Монтгомери (США, Q) — 7:5, 4:6, 6:3
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