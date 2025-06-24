Рахимова прошла во второй круг турнира в Истборне
Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла итальянку Элизабетту Кочарето в первом круге на турнире в Истборне (Великобритания) — 6:4, 4:6, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 57 минут.
На счету Рахимовой ни одной подачи навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17. Кочаретто сделала 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 17.
Во втором круге 23-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Сюй Мингэ (Великобритания, WC) — Пейтон Стирнс (США, 6).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Lexus Eastbourne Open
Призовой фонд 389 000 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Камилла Рахимова (Россия, Q) — Элизабетта Коччаретто (Италия, Q) — 6:4, 4:6, 6:3
Новости