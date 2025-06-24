Теннис
24 июня, 16:43

Рахимова прошла во второй круг турнира в Истборне

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла итальянку Элизабетту Кочарето в первом круге на турнире в Истборне (Великобритания) — 6:4, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 57 минут.

На счету Рахимовой ни одной подачи навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17. Кочаретто сделала 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 17.

Во втором круге 23-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Сюй Мингэ (Великобритания, WC) — Пейтон Стирнс (США, 6).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 389 000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия, Q) — Элизабетта Коччаретто (Италия, Q) — 6:4, 4:6, 6:3

Теннис
Камилла Рахимова
  • инок

    Камиллу с хорошей победой и выходом в следующий круг турнира в Истборне!

    24.06.2025

