Рахимова прошла во второй круг турнира в Истборне

Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла итальянку Элизабетту Кочарето в первом круге на турнире в Истборне (Великобритания) — 6:4, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 57 минут.

На счету Рахимовой ни одной подачи навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17. Кочаретто сделала 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 17.

Во втором круге 23-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Сюй Мингэ (Великобритания, WC) — Пейтон Стирнс (США, 6).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 389 000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия, Q) — Элизабетта Коччаретто (Италия, Q) — 6:4, 4:6, 6:3