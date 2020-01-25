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Элисе Мертенс сыграет с Халеп в четвертом раунде Australian Open

10:04
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Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс в третьем раунде Australian Open обыграла американку Кэтрин Беллис со счетом 6:1, 6:7, 6:0.

16-я ракетка мира сделала 12 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и взяла 7 брейк-пойнтов из 15.

В четвертом раунде Мертенс встретится с Симоной Халеп, которая оказалась сильнее Юлии Путинцевой.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — Кэтрин Беллис (США) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:0

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