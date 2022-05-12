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Сегодня, 09:31

Элина Свитолина обратилась к российским теннисистам

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Элина Свитолина.
Фото AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина считает, что российские и белорусские спортсмены должны публично озвучить свою позицию по ситуации на Украине.

«Для нас, для украинцев, очень важно, чтобы россияне и белорусы высказывались, чтобы они выбирали, на чьей стороне им быть. Мы хотим знать, мы хотим чувствовать себя в безопасности, потому что, если они не скажут свое мнение по этому поводу, мы не узнаем, поддерживают ли они свое правительство, поддерживают ли действия (российской) армии. Им нужно заявить о своей позиции. Это очень важно. Каждый российский или белорусский спортсмен должен занять свою позицию, чтобы мы знали, что среди нас нет плохих людей», — цитирует Свитолину «РИА Новости Спорт» со ссылкой на eurosport.co.uk.

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне. Российские спортсмены также не могут участвовать в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220512/svitolina-1788045869.html
Теннис
Элина Свитолина
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