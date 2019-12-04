Элина Свитолина: «Говорить, что я предаю Украину из-за денег? Ненормально атаковать своего игрока»

Украинка Элина Свитолина рассказала, что намерена принять участие в Олимпийских играх-2020. Ранее сообщалось, что она не играет за национальную команду из-за новых финансовых условий своего агента.

- Да, я планирую выступать в Токио, и ситуация такая, что мне нужно отыграть еще один матч за сборную, — цитирует Свитолину «Большой теннис Украины». — Но, скажем так, если ФТУ не нуждается в моей помощи, то существуют некоторые другие возможности для квалификации на олимпийский турнир, так как я все-таки топ-игрок в женском теннисе.



Я всегда готова играть и выступаю за сборную, когда у меня присутствуют физические возможности, но это сложно сделать, когда есть проблемы со здоровьем. В подгруппе много матчей, а приехать и сидеть на скамейке, я не считаю, что это верно. Очень много лет я выступала за Украину, поэтому откровенно говоря, мне было непонятно, почему на меня так накинулись, а со стороны Федерации не считаю, что это вообще нормально атаковать своего топ-игрока.

— Со стороны представителей ФТУ были какие-то извинения после той ситуации?

— Нет, извинений не было, они всегда гнули свою линию, что я выпрашивала большую сумму за участие в сборной. Это присутствовало, но в первую очередь присутствовало также то, что я имела травму, которая бы не позволила мне играть. Были девочки, которые были готовы играть, а просто туда ехать я не вижу смысла транжирить свое здоровье. У меня есть восстановительный центр, мне нужно было находиться в Швейцарии, чтобы делать процедуры. Я считаю, что у нас в команде есть хороший выбор игроков и это большой плюс, а то, что накинулись на меня и говорили, что я не играю только из-за денег и так выставить меня, я считаю это было низко.



Я так много лет играла за сборную, я представляю Украину на мировом уровне каждую неделю в турнирах и потом говорить, что я предаю Украину из-за денег? В матчах Тура всегда возле моего имени находится украинский флаг, поэтому мне не понятно, как люди могут меня выставлять в плохом свете. Я же не выступаю под нейтральным флагом. Ты вкладываешь свою душу, силы, свое время в Украину, я занимаюсь здесь благотворительностью, делаю встречи с фанатами, уделяю время детям. Это занимает время, а люди воспринимают это как в порядке вещей. А вот если я пару раз не выступлю за Украину, да еще и по понятным причинам, то сразу слышу в свой адрес обвинения.