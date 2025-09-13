Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

13 сентября 2025, 23:58

Элина Аванесян сообщила о паузе в карьере из-за мононуклеоза

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывшая российская теннисистка Элина Аванесян, выступающая за Армению, взяла паузу в карьере из-за проблем со здоровьем.

22-летней спортсменке диагностировали мононуклеоз.

«Хотела бы поделиться с вами кое-чем личным, поскольку последние месяцы были для меня очень непростыми.

В марте мне поставили диагноз мононуклеоз. Сначала я не осознавала, насколько сильно это на меня повлияет, но вскоре я стала постоянно чувствовать себя измотанной, и даже самые простые тренировки стали настоящим испытанием.

Затем в Майами у меня начались сильные боли в запястье, от которых пришлось долго избавляться. Когда я думала, что иду на поправку, меня снова настигла боль в плече, и с тех пор она не прекращалась ни на секунду. С этими физическими проблемами было очень трудно справиться, особенно учитывая, что мое тело еще не полностью оправилось от болезни. Мне кажется, что восстановление заняло больше времени, чем обычно, что еще больше усложняет процесс.

Я каждый день тесно сотрудничала со своей командой, делая все возможное, чтобы восстановиться, восстановить силы и подготовиться к новым соревнованиям на все 100%. Но, по правде говоря, этот путь стал для меня испытанием, которого я совершенно не ожидала.

Я верю, что это всего лишь одна глава, и я с нетерпением жду возможности снова выйти на соревнования без боли, здоровой и сильнее, чем когда-либо», — написала Аванесян в социальных сетях.

Элина Аванесян.Теннисистка, отказавшаяся выступать за Россию, надолго выбыла из-за опасного вируса. Беда Элины Аванесян

27 августа Аванесян проиграла россиянке Анастасии Захаровой в первом круге US Open, 22-летняя теннисистка представляла Россию до августа 2024 года, после чего начала выступать под армянским флагом.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Элина Аванесян
Читайте также
Десятки детей в школах и детских садах Воркуты заразились энтеровирусом
Агент 007 и ДР Конго. Колонка Казанского — о сборной Англии
«Это было легко». Демидов получил большой контракт в «Монреале»
Дмитриев заявил о желании настоящих лидеров Европы видеть РФ своим партнером
Примет решение после 7 июля и будет зарабатывать как Малкин? Что ждет Овечкина в случае продления контракта с «Вашингтоном»
Пятая ракетка мира Андреева проиграла Крейчиковой во втором круге Уимблдона
Популярное видео
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россиянка Селехметьева выиграла теннисный турнир в Сан-Себастьяне

Хромачева вышла в финал парного турнира в Гвадалахаре

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости