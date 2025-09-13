Элина Аванесян сообщила о паузе в карьере из-за мононуклеоза

Бывшая российская теннисистка Элина Аванесян, выступающая за Армению, взяла паузу в карьере из-за проблем со здоровьем.

22-летней спортсменке диагностировали мононуклеоз.

«Хотела бы поделиться с вами кое-чем личным, поскольку последние месяцы были для меня очень непростыми.

В марте мне поставили диагноз мононуклеоз. Сначала я не осознавала, насколько сильно это на меня повлияет, но вскоре я стала постоянно чувствовать себя измотанной, и даже самые простые тренировки стали настоящим испытанием.

Затем в Майами у меня начались сильные боли в запястье, от которых пришлось долго избавляться. Когда я думала, что иду на поправку, меня снова настигла боль в плече, и с тех пор она не прекращалась ни на секунду. С этими физическими проблемами было очень трудно справиться, особенно учитывая, что мое тело еще не полностью оправилось от болезни. Мне кажется, что восстановление заняло больше времени, чем обычно, что еще больше усложняет процесс.

Я каждый день тесно сотрудничала со своей командой, делая все возможное, чтобы восстановиться, восстановить силы и подготовиться к новым соревнованиям на все 100%. Но, по правде говоря, этот путь стал для меня испытанием, которого я совершенно не ожидала.

Я верю, что это всего лишь одна глава, и я с нетерпением жду возможности снова выйти на соревнования без боли, здоровой и сильнее, чем когда-либо», — написала Аванесян в социальных сетях.

27 августа Аванесян проиграла россиянке Анастасии Захаровой в первом круге US Open, 22-летняя теннисистка представляла Россию до августа 2024 года, после чего начала выступать под армянским флагом.