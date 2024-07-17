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Сегодня, 17:39

Аванесян вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Руслан Минаев
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Элина Аванесян.
Фото Global Look Press

Россиянка Элина Аванесян победила испанку Ребеку Масарову во втором круге грунтового турнира в Будапеште (Венгрия) — 2:6, 7:5, 6:1.

Матч длился 2 часа 30 минут. Аванесян за игру допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. У Масаровой — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

Аванесян вышла в 1/4 финала турнира и встретится с победительницей матча Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) — Сара Соррибес Тормо (Испания).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Аванесян (Россия) — Ребека Масарова (Испания) — 2:6, 7:5, 6:1

Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Кароль Монне (Франция, Q) — 6:4, 6:0

Александра Соснович (Белоруссия) — Мария Тимофеева (Россия) — 6:3, 6:4

Теннис
Элина Аванесян
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