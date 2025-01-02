Андреева сыграет против Жабер в четвертьфинале турнира в Брисбене
Представительница Туниса Онс Жабер победила Элину Аванесян из Армении в третьем круге турнира в Брисбене.
Матч продолжался 1 час 52 минуты и завершился со счетом 6:4, 1:6, 6:4 в пользу 30-летней спортсменки.
В четвертьфинале турнира Жабер встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая ранее одержала победу над чешкой Линдой Носковой (6:3, 6:0).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 520 600 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Онс Жабер (Тунис) — Элина Аванесян (Армения) — 6:4, 1:6, 6:4
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