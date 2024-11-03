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Веснина: «Шнайдер пора переходить на новый уровень. У нее есть все шансы попасть в топ-10»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-первая ракетка мира в парах Елена Веснина заявила, что теннисистка Диана Шнайдер уже в следующем сезоне может войти в топ-10 мирового рейтинга.

«Диана молодец, провела отличный сезон, такой рывок в рейтинге сделала. Тут надо отметить ее тандем с Игорем Андреевым, они здорово друг друга дополняют. Диане свойственен максимализм, взрывной характер, тогда как Андреев спокойный, рассудительный. Приходится ее останавливать, это порой требуется. Надо работать над своей игрой дальше. В следующем сезоне есть все шансы войти в топ-10. Уверена, она с тренером будет ставить самые высокие задачи. Но необходимо переходить на новый уровень, проявлять себя на крупных турнирах. В 250 Диана уже выиграла все, пора добиваться результата повыше, там очков больше», — приводит слова Весниной «ВсеПроСпорт».

В воскресенье Шнайдер стала победительницей турнира WTA 250 в Гонконге. В финале россиянка обыграла Кэти Бултер (6:1, 6:2) и теперь станет 12-й ракеткой мира.

Источник: ВсеПроСпорт
Теннис
Диана Шнайдер
Елена Веснина
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