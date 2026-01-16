Веснина — о победе Андреевой: «Сыграла увереннее, стабильнее и агрессивнее, Шнайдер не успевала за ней»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» отреагировала на победу российской теннисистки Мирры Андреевой, которая обыграла соотечественницу Диану Шнайдер в полуфинале турнира WTA 500 в Аделаиде со счетом 6:3, 6:2.

«Прежде всего это положительный результат. Начало года всем тяжело дается, потому что находишься под нагрузками предсезонной подготовки, очень высокие ожидания, а также дальний перелет в Австралию и не всегда гладкая адаптация там. Очень здорово, что у Мирры получилось уже на второй неделе выйти в финал, обыграть свою напарницу Диану Шнайдер. Счет кажется уверенным, но по матчу так не скажешь. Игра была достаточно близкой. Диана в начале матча была сильнее, но Мирра переломила ход встречи. В целом Андреева сыграла увереннее, стабильнее и агрессивнее, Шнайдер не успевала за ней по темпу. Отличный результат! Впереди финал против опасной соперницы — Виктории Мбоко. Впервые они встречаются. Думаю, Мирра ее точно знает по юниорским турнирам. Волнительный будет матч, но очень хочется начать с титула. Для Мирры очень важен этот титул в психологическом плане, чтобы приехать на Australian Open уже с ощущением победы и хорошей игры», — сказала Веснина «СЭ».

Соперницей Андреевой в финале станет канадка Виктория Мбоко, которая в полуфинале победила Кимберли Биррелл из Австралии со счетом 6:2, 6:1.