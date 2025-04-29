Веснина поздравила Андрееву с днем рождения: «Желаю выиграть «мастерс» в Мадриде»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» поздравила российскую теннисистку Мирру Андрееву с совершеннолетием.

«Хотела бы поздравить Мирру с днем рождения! Желаю ей счастья и крепкого здоровья. Чтобы все ее мечты сбывались, цели достигались. 18 лет — прекрасный возраст. Все впереди, и жизнь прекрасна. Мирра — очень талантливая, светлая и классная девчонка. Хочу ей пожелать в честь 18-летия выиграть еще один «мастерс» в Мадриде», — сказала Веснина «СЭ».

В четвертом круге Андреева обыграла украинку Юлию Стародубцеву со счетом 6:1, 6:4. В четвертьфинале она встретится с американкой Коко Гауфф.