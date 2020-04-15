Елена Веснина: «Помечтала о своем возвращении, но начался коронавирус»

Россиянка Елена Веснина рассказала, задумывалась ли она о возвращении в теннис. Сезон из-за пандемии коронавируса прерван до 13 июля.

— В конце года я начала потихоньку тренироваться — в тренажёрном зале, сама дома, — приводит слова Весниной gotennis. — И даже начала немного играть в теннис, хотелось почувствовать удар ракетки о мяч. У меня даже начали закрадываться мысли: а может, вернуться? Мне многие говорили, что нужно возвращаться, давай возвращайся. Но одно дело — просто тренироваться, другое — играть против молодых теннисисток, злых по-спортивному. Я даже немножко помечтала о своем возвращении. Рейтинг у меня заморожен, я номер один в паре. Могу вернуться в пару и попаду в любой турнир. Но тут началась ситуация с коронавирусом в мире.

По последним данным ESSE, в мире зарегистрировано 1 999 628 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 128 011 летальных исходов, выздоровели 500 996 человека.

По данным Роспотребнадзора на утро 15 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1 694 человека.