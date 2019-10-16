Елена Веснина: «Не могу сказать сейчас, что планирую свое возвращение»

Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина в ноябре прошлого года родила дочку. 33-летняя россиянка рассказала о том, планирует ли она вернуться на корт.

— С одним ребенком можно вернуться, — приводит слова Весниной РИА «Новости». — Женский организм сильный, особенно если следишь за питанием. Наш организм очень натренированный, и тело быстро вспомнит нагрузки. Я немножко занимаюсь, тренируюсь для себя, чтобы быть в тонусе. Надо же тягать тяжеленного ребенка, а дочка у меня хорошо весит.

Немножко поиграла в теннис, натерла мозоль. Приглашают на благотворительные турниры. Сыграв этим летом на таком турнире, я очень тяжело отходила после него. Болело все. В итоге в теннис я два раза поиграла за все время после рождения ребенка.

— Так вы намерены вернуться в профессиональный теннис?

— Никогда не говори никогда. Я не могу сказать сейчас, что планирую свое возвращение. Мысли есть в том плане, что, может быть, и попробовать. Но надо взвесить все «за» и «против». Я знаю все турниры, где какие гостиницы, где есть детские площадки, если это будет. Не могу сказать, готова ли я к возвращению психологически и физически. Какие-то хронические травмы у меня все равно остались.

Если я буду давать нагрузки, надо посмотреть, как я буду реагировать на это. Если организм будет готов, то почему бы и нет? Но пока ничего и близко не могу сказать о своем возвращении.