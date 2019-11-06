Елена Веснина: «Есть желание вернуться»

Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина рассказала, планирует ли возвращаться в теннис. В ноябре прошлого года она родила девочку.

— Я еще ничего не планирую, но есть хорошая поговорка — никогда не говори никогда, — цитирует Веснину Team Russia. — Меня приглашают на разные благотворительные турниры, быть там совсем не в форме и не хочется. Просто так, для себя, я начала недавно тренироваться. Мозоли вот себе натерла, хотя всего два раза поиграла. После большого перерыва, конечно, тяжело. Для себя буду заниматься, держать себя в форме, но ничего конкретного по поводу возвращения сказать не могу.

-Даже Ким Клийстерс снова собралась вернуться.

— И Таня Головин! Это как раз мое поколение, мои сверстницы. На самом деле это здорово. Даже после беременности если правильно пытаться и вести здоровый образ жизни, заниматься, организм соберется. Все возможно. Главное, чтобы было желание.

Желание есть, но я пока не могу сказать, что я готова вернуться к той жизни. Нужно взвесить все «за» и «против», оценить мое состояние — психологическое и физическое. Физическое — это очень важно, чтобы обойтись без травм. Саня Мирза, например, должна была вернуться еще на Уимблдоне, но пока все откладывается — здоровье не позволяет.