Елена Рыбакина заработала рекордные для тенниса призовые

Представительница Казахстана Елена Рыбакина за победу на Итоговом турнире WTA получила 5,235 миллиона долларов.

Такую сумму можно было заработать только в случае прохождения турнира без поражений. Рыбакина стала обладательницей рекордных призовых в истории тенниса, заработанных на официальном турнире.

Теперь сумма призовых 26-летней теннисистки за карьеру составляют 24,4 миллиона долларов.

В финале Итогового турнира-2025 Рыбакина обыграла Арину Соболенко в двух сетах (6:3, 7:6 (7:0)).