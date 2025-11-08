Теннис
8 ноября, 21:34

Елена Рыбакина заработала рекордные для тенниса призовые

Ана Горшкова
Корреспондент
Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press

Представительница Казахстана Елена Рыбакина за победу на Итоговом турнире WTA получила 5,235 миллиона долларов.

Такую сумму можно было заработать только в случае прохождения турнира без поражений. Рыбакина стала обладательницей рекордных призовых в истории тенниса, заработанных на официальном турнире.

Теперь сумма призовых 26-летней теннисистки за карьеру составляют 24,4 миллиона долларов.

В финале Итогового турнира-2025 Рыбакина обыграла Арину Соболенко в двух сетах (6:3, 7:6 (7:0)).

  • Labubal

    Супер, искренне рады:fist:

    09.11.2025

  • Bibigon2020

    бредишь?

    08.11.2025

  • Из Алматы

    Наверняка опять, как после победы на Уиме, несколько сот тысяч долларов отдаст на развитие детского тенниса в Казахстане.

    08.11.2025

  • Слава Иванов

    Заслуженно, молоток

    08.11.2025

  • capitan76

    Зачётно! И заслуженно!

    08.11.2025

  • Sam17

    Неплохо! Даже больше, чем за победу на US Open этого года.

    08.11.2025

  • protch

    На ее месте должен быть я.

    08.11.2025

    • Рыбакина победила Соболенко в финале Итогового турнира WTA

    Рыбакина — о победе на Итоговом турнире: «Я выложилась полностью — как физически, так и ментально»

