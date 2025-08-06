Теннис
6 августа, 23:30

Елена Рыбакина — Виктория Мбоко: трансляция матча турнира WTA в Монреале

Елена Рыбакина и Виктория Мбоко сыграют в 1/2 финала турнира в Монреале
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина и канадка Виктория Мбоко встретятся в 1/2 финала турнира WTA в Монреале (Канада) в ночь на четверг, 7 августа. Начало игры — после 01.00 по московскому времени.

Елена Рыбакина — Виктория Мбоко: трансляция турнира WTA в Монреале (видео онлайн)

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Рыбакина — Мбоко можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

Смотреть прямую трансляцию встречи Рыбакина — Мбоко можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

26-летняя Рыбакина — 12-я ракетка мира, на предыдущей стадии турнира уроженка Москвы обыграла украинку Марту Костюк (6:1, 2:1 — отказ от продолжения матча).

18-летняя Мбоко занимает 85-е место в мировом рейтинге, в матче 1/4 финала Виктория выиграла у испанки Джессики Бузас Манейро (6:4, 6:2).

