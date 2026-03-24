Рыбакина обыграла Гибсон и вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина победила австралийку Талию Гибсон в матче четвертого круга турнира в Майами — 6:2, 6:2.

26-летняя Рыбакина (2-й номер мирового рейтинга) выполнила 5 подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 7. На счету ее 21-летней соперницы (68-я ракетка мира) 1 эйс, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-поинтов (из 1).

Следующей соперницей Рыбакиной станет американка Джессика Пегула.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Талия Гибсон (Австралия, Q) — 6:2, 6:2

Джессика Пегула (США, 5) — Жаклин Кристьян (Румыния, 34)

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