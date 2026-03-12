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Рыбакина и Свитолина на отказе соперниц вышли в четвертьфинал «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и украинка Элина Свитолина вышли в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

В четвертом круге Рыбакина выбила британку Сонай Картал. Соперница снялась во втором сете при счете 6:3, 4:3 в пользу представительницы Казахстана.

Свитолина прошла в следующую стадию на отказе чешки Катержины Синяковой при счете 6:1, 1:1.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с американкой Джессикой Пегулой, Свитолина — с полькой Игой Свентек.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) - Сонай Картал (Великобритания) — 6:3, 4:3 отказ 2-го игрока

Элина Свитолина (Украина, 9) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:1, 1:1 отказ 2-го игрока

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Теннис
Елена Рыбакина
Элина Свитолина
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