Елена Рыбакина снялась с турнира WTA 1000 в Пекине

Четвертая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира WTA 1000 в Пекине, сообщает пресс-служба турнира в социальных сетях.

Рыбакина не выступит на турнире из-за травмы спины. В прошлом году она дошла до полуфинала соревнований.

Ранее представительница Казахстана снялась со второго круга Открытого чемпионата США и полностью пропустила старт в Сеуле.

«Тысячник» в Пекине состоится с 30 сентября по 8 октября. Теннисисты будут играть на хардовом покрытии.