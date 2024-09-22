Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 10:38

Елена Рыбакина снялась с турнира WTA 1000 в Пекине

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Четвертая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира WTA 1000 в Пекине, сообщает пресс-служба турнира в социальных сетях.

Рыбакина не выступит на турнире из-за травмы спины. В прошлом году она дошла до полуфинала соревнований.

Ранее представительница Казахстана снялась со второго круга Открытого чемпионата США и полностью пропустила старт в Сеуле.

«Тысячник» в Пекине состоится с 30 сентября по 8 октября. Теннисисты будут играть на хардовом покрытии.

Елена Рыбакина
Читайте также
Семак объяснил, зачем выпускает Соболева, Дзюба уже переиграл скептиков, а ЦСКА продлил кошмарную серию. Что произошло после побед «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
Боксер Даниэль Дюбуа победил Энтони Джошуа и защитил титул IBF
Девочка-подросток с новорожденным ребенком выпала из окна в Одинцово
Командиры 58-й армии готовы дать показания в суде по делу генерала Ивана Попова
Популярное видео
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два голевых паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Имеля vs Оливейра, Фомич vs Морроу, Кузьмин vs Севейдж: прямой эфир
«Сибирь» удивляет победами
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости