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Сегодня, 04:35

Елена Рыбакина рассталась с тренером Стефано Вуковым

Евгений Козинов
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сообщила на своей странице в социальной сети о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым.

«Привет всем. После пяти лет Стефано и я больше не работаем вместе. Я благодарна ему за его работу на корте и желаю ему всего самого лучшего в будущем. Спасибо всем вам за вашу поддержку», — написала Рыбакина в истории.

15 августа 25-летняя Рыбакина проиграла канадке Лейле Фернандес на турнире в Цинциннати.

Теннис
Елена Рыбакина
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