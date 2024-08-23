Елена Рыбакина рассталась с тренером Стефано Вуковым

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сообщила на своей странице в социальной сети о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым.

«Привет всем. После пяти лет Стефано и я больше не работаем вместе. Я благодарна ему за его работу на корте и желаю ему всего самого лучшего в будущем. Спасибо всем вам за вашу поддержку», — написала Рыбакина в истории.

15 августа 25-летняя Рыбакина проиграла канадке Лейле Фернандес на турнире в Цинциннати.