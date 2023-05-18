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Сегодня, 09:45

Рыбакина: «Я видела, что у Свентек что-то произошло на тай-брейке, но не знала, насколько это серьезно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над первой ракеткой мира Игой Свентек в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме.

Свентек во время третьего сета при счете 6:2, 6:7 (3:7), 2:2 отказалась от дальнейшей борьбы из-за травмы колена.

«Это был действительно трудный матч, особенно начало. Я бы сказала, что я не очень хорошо начала. Она была очень агрессивна с самого начала, она была более взрывной, лучше двигалась. В первом сете у меня были большие проблемы с первой подачей. Во втором сете я начала чувствовать себя немного лучше.

Я видела, что что-то произошло на тай-брейке, почти на последнем очке, но не знала, насколько это серьезно. Я подходила к этому матчу без каких-либо ожиданий и просто счастлива, что во втором сете я стала гораздо лучше чувствовать форхенд и начала лучше двигаться. Так что я думаю, что в целом я просто молодец, независимо от результата», — приводит слова Рыбакиной сайт WTA.

В полуфинале турнира Рыбакина встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Теннис
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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Рыбакина на отказе Свентек вышла в полуфинал турнира в Риме
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