Рыбакина об условиях в Индиан-Уэллсе: «Корты очень медленные, но я стараюсь адаптироваться»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над Паулой Бадосой (6:3, 7:5) в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Был тяжелый матч, но я рада, что в итоге смогла победить в двух сетах. В начале второго Паула повела с брейком, так что было непросто. Знаю, что у нас обеих отличная подача, но я концентрировалась на своей. В тяжелые моменты я стараюсь немного менять подачу. Это сложно, потому что тебя одолевают собственные мысли, эмоции. Нелегко справляться с собой в важных моментах. Но сегодня у меня получилось», — приводит слова Рыбакиной сайт WTA.

Также она высказалась об условиях в Индиан-Уэллс.

«Я бы сказала, что условия для меня непростые, потому что корты очень медленные. С Кенин мы играли поздно вечером, и было очень ветрено. Сегодня мяч летал лучше. Да, условия непростые, но я стараюсь адаптироваться. Пока получается (улыбается)», — сказала Рыбакина.

В 1/8 финала турнира Рыбакина встретится с россиянкой Варварой Грачевой.