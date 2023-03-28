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Сегодня, 09:11

Рыбакина: «Физически я не самая свежая, надеюсь, что в 1/4 финала в Майами буду играть лучше»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу в 1/8 финала турнира в Майами над Элизе Мертенс.

«Сегодня был очень тяжелый матч, — цитирует Рыбакину WTA. — Опять же, я начала не лучшим образом, но рада, что все закончилось в двух сетах. Конечно, физически я не самая свежая, но я счастлива, что справляюсь и нахожу свой путь. Быть в четвертьфинале — это здорово, и надеюсь, что завтра я буду играть лучше».

В четвертьфинале Рыбакина встретится с Мартиной Тревизан из Италии.

Теннис
Елена Рыбакина
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