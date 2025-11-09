Рыбакина — об отказе от фото с главой WTA: «Предпочитаю оставить этот вопрос между нами»

Представительница Казахстана Елена Рыбакина ответила на вопрос о том, почему отказалась позировать для совместного фото с генеральным директором WTA Поршей Арчер.

8 ноября Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко в финале Итогового турнира WTA — 6:3, 7:6 (7:0). После церемонии награждения финалисток пригласили позировать на корте с Арчер, но Рыбакина жестом продемонстрировала, что отказывается от фото.

«Я предпочитаю оставить этот вопрос между нами. Думаю, что мы все делаем свою работу. У нас была возможность поговорить, но в конце концов этого так и не произошло», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В начале 2025 года WTA на год отстранила тренера Рыбакиной Стефано Вукова за психологическое насилие в адрес подопечных. Рыбакина прекратила сотрудничество с Вуковым в конце 2024-го, но вернула его в команду уже в январе 2025 года. В августе отстранение с Вукова было снято.